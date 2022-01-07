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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 50 kuruştan, en yüksek 3 lira 70 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 50 kuruştan, en yüksek 3 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik buğday3,503,70
Yemlik arpa3,003,20
Makarnalık buğday4,004,20
Ekmeklik buğday3,703,80
Nohut9,0010,00
Beyaz haşhaş31,0032,00
Mavi haşhaş20,0021,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam 17,0018,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri

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