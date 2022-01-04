Uşak Ticaret Borsası
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruştan, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruştan, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|3,70
|3,80
|Makarnalık buğday
|4,00
|4,20
|Yemlik buğday
|3,50
|3,70
|Yemlik arpa
|3,00
|3,20
|Nohut
|9,00
|10,00
|Beyaz haşhaş
|30,00
|30,00
|Mavi haşhaş
|20,00
|20,00
|Sarı haşhaş
|24,00
|25,00
|Susam
|17,00
|18,00
Ticaret Bakanı Muş: "Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar...
Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı."
Zam fırtınası devam ediyor! Ekmeklik buğday ve arpanın da fiyatı arttı
AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500