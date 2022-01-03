Osmaniye Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
UŞAK (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|3,95
|5,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|6,10
|6,10
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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