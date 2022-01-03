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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Osmaniye Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

UŞAK (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik)Kg3,955,00
Soya fasulyesiKg6,106,10

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AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

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