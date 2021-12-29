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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 30 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday4,204,30
Ekmeklik buğday4,004,20
Susam18,0020,00
Yemlik buğday3,804,00
Yemlik arpa3,203,50
Nohut10,0011,00
Beyaz haşhaş31,0032,00
Mavi haşhaş21,0022,00
Sarı haşhaş24,0025,00

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AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri

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