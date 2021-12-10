Uşak Ticaret Borsası
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruş, en yüksek 4 liradan satıldı.
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruş, en yüksek 4 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Yemlik buğday
|3,80
|4,00
|Makarnalık buğday
|4,70
|4,80
|Ekmeklik buğday
|4,40
|4,50
|Yemlik arpa
|3,50
|3,60
|Nohut
|10,00
|11,00
|Beyaz haşhaş
|32,00
|33,00
|Mavi haşhaş
|22,00
|23,00
|Sarı haşhaş
|24,00
|25,00
|Susam
|18,00
|20,00
AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500