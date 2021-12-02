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Uşak Ticaret Borsası

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruştan, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruştan, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday4,204,50
Ekmeklik buğday4,004,20
Yemlik arpa3,003,20
Yemlik buğday3,003,20
Nohut9,5010,00
Beyaz haşhaş33,0034,00
Mavi haşhaş18,0018,50
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri

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