Uşak Ticaret Borsası
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruştan, en yüksek 4 liradan satıldı.
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruştan, en yüksek 4 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|3,80
|4,00
|Makarnalık buğday
|4,00
|4,20
|Yemlik buğday
|3,00
|3,20
|Yemlik arpa
|3,00
|3,20
|Nohut
|9,50
|10,00
|Beyaz haşhaş
|29,00
|30,00
|Mavi haşhaş
|17,00
|18,00
|Sarı haşhaş
|23,00
|24,00
|Susam
|16,00
|17,00
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri
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