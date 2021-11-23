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Uşak Ticaret Borsası

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 50 kuruş, en yüksek 3 lira 60 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 50 kuruş, en yüksek 3 lira 60 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday3,503,60
Makarnalık buğday3,703,80
Yemlik buğday3,003,20
Yemlik arpa2,702,80
Nohut9,5010,00
Beyaz haşhaş28,0029,00
Mavi haşhaş16,5017,00
Sarı haşhaş23,0024,00
Susam15,0016,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri

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