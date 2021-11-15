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Uşak Ticaret Borsası

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik buğday2,602,70
Ekmeklik buğday2,803,20
Makarnalık buğday3,403,50
Yemlik arpa2,502,60
Nohut7,508,00
Beyaz haşhaş21,5022,00
Mavi haşhaş16,0016,50
Sarı haşhaş22,0022,50
Susam15,0016,00

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AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri

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