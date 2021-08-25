Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,752,80
Ekmeklik buğday2,402,50
Yemlik arpa2,252,30
Yemlik buğday2,302,40
Nohut7,508,00
Beyaz haşhaş23,0023,00
Mavi haşhaş18,0018,00
Sarı haşhaş23,0023,00
Susam12,0013,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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