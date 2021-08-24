Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,75
|2,80
|Ekmeklik buğday
|2,40
|2,50
|Yemlik arpa
|2,25
|2,30
|Yemlik buğday
|2,30
|2,40
|Nohut
|7,50
|8,00
|Beyaz haşhaş
|23,00
|23,00
|Mavi haşhaş
|18,00
|18,00
|Sarı haşhaş
|23,00
|23,00
|Susam
|12,00
|13,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık
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