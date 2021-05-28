Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday1,902,10
Ekmeklik buğday1,751,80
Yemlik arpa1,801,85
Nohut5,006,00
Beyaz haşhaş17,0017,50
Mavi haşhaş16,0016,50
Sarı haşhaş18,0019,00
Susam 12,0013,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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