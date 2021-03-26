Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday1,902,00
Ekmeklik buğday1,701,80
Yemlik arpa1,651,70
Nohut3,504,00
Beyaz haşhaş20,0021,00
Mavi haşhaş16,0016,50
Sarı haşhaş 21,0022,00
Susam 12,0013,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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