Uşak Ticaret Borsası
16.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:59
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,00
|2,10
|Ekmeklik buğday
|1,80
|1,90
|Yemlik arpa
|1,60
|1,65
|Nohut
|3,50
|4,00
|Beyaz haşhaş
|21,00
|21,00
|Mavi haşhaş
|16,00
|16,00
|Sarı haşhaş
|21,00
|21,00
|Susam
|12,00
|13,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık
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