Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

01.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:43
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,002,10
Ekmeklik buğday1,902,00
Yemlik arpa1,601,65
Nohut3,504,00
Beyaz haşhaş21,0021,50
Mavi haşhaş15,0016,00
Sarı haşhaş21,0021,50
Susam 12,0013,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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