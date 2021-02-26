Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:42
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,002,20
Ekmeklik buğday1,902,00
Yemlik arpa1,601,65
Nohut3,504,00
Beyaz haşhaş21,0021,50
Sarı haşhaş21,0022,00
Mavi haşhaş15,0016,00
Susam12,0013,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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