Uşak Ticaret Borsası
22.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:32
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,00
|2,20
|Ekmeklik buğday
|1,90
|2,00
|Yemlik arpa
|1,60
|1,65
|Nohut
|3,50
|4,00
|Beyaz haşhaş
|23,00
|23,50
|Mavi haşhaş
|17,00
|17,00
|Sarı haşhaş
|21,00
|22,00
|Susam
|12,00
|13.00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık
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