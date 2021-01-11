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Uşak Ticaret Borsası

11.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:53
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,002,10
Ekmeklik buğday1,801,90
Yemlik arpa1,601,65
Nohut3,504,00
Beyaz haşhaş23,0023,00
Mavi haşhaş17,0017,00
Sarı haşhaş21,0022,00
Susam13,0014,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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