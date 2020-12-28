Uşak Ticaret Borsası
28.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:15
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,00
|2,50
|Ekmeklik buğday
|1,80
|2,00
|Yemlik arpa
|1,60
|1,60
|Nohut
|3,50
|4,00
|Beyaz haşhaş
|23,00
|23,00
|Mavi haşhaş
|17,00
|17,00
|Sarı haşhaş
|21,00
|22,00
|Susam
|13,00
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık
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