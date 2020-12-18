Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

18.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:38
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,002,10
Ekmeklik buğday1,802,00
Yemlik arpa1,601,60
Nohut4,004,00
Beyaz haşhaş23,0023,00
Mavi haşhaş17,0017,00
Sarı haşhaş22,0022,00
Susam13,0014,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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