Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

11.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:37
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 liradan, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 liradan, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 2,00 2,20
Ekmeklik buğday 1,80 2,00
Yemlik arpa 1,65 1,70
Nohut 4,00 4,50
Beyaz haşhaş 25,00 25,50
Mavi haşhaş 18,00 18,50
Sarı haşhaş 22,00 23,00
Susam 14,00 15,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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