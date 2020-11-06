Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

06.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:52
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 2,00 2,20
Ekmeklik buğday 1,80 2,00
Yemlik arpa 1,60 1,65
Nohut 4,00 4,50
Beyaz haşhaş 25,00 25,50
Mavi haşhaş 18,00 18,50
Sarı haşhaş 22,00 23,00
Susam 14,00 15,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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