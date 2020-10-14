Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

14.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:10
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 95 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 95 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)

Makarnalık buğday 1,95 2,00
Ekmeklik buğday 1,75 1,80
Yemlik arpa 1,45 1,50
Nohut 4,00 4,20
Beyaz haşhaş 25,50 26,00
Mavi haşhaş 19,00 19,50
Sarı haşhaş 22,00 23,00
Susam 15,00 16,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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