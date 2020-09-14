Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 95 kuruştan işlem gördü.

Uşak Ticaret Borsası
14.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:28

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 95 kuruştan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 1,85 1,95
Ekmeklik buğday 1,65 1,70
Yemlik arpa 1,35 1,37
Nohut 3,50 4,00
Beyaz haşhaş 23,00 23,50
Mavi haşhaş 17,00 17,5
Sarı haşhaş 21,00 21,00

Kaynak: AA

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