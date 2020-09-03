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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.

Uşak Ticaret Borsası
03.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:10

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık Buğday 1,80 1,90
Ekmeklik Buğday 1,60 1,70
Yemlik Arpa 1,35 1,38
Nohut 3,50 4,00
Beyaz Haşhaş 23,00 23,50
Mavi Haşhaş 17,50 18,00
Sarı Haşhaş 21,00 22,00

Kaynak: AA

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