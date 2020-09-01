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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 84 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası
01.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:51

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 84 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık Buğday 1,84 1,90
Ekmeklik Buğday 1,65 1,70
Yemlik Arpa 1,35 1,37
Nohut 4,00 4,20
Beyaz Haşhaş 24,00 24,00
Mavi Haşhaş 18,00 18,50
Sarı Haşhaş 21,00 22,00

Kaynak: AA

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