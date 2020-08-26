Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.
26.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:10
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,85
|1,90
|Ekmeklik buğday
|1,65
|1,70
|Yemlik arpa
|1,34
|1,36
|Nohut
|4,00
|4,50
|Beyaz haşhaş
|24,00
|24,00
|Mavi haşhaş
|18,00
|18,50
|Sarı haşhaş
|21,00
|22,00
Kaynak: AA