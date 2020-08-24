Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 89 kuruş, en yüksek 1 lira 91 kuruştan satıldı.
24.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:26
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 89 kuruş, en yüksek 1 lira 91 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,89
|1,91
|Ekmeklik buğday
|1,70
|1,75
|Yemlik arpa
|1,34
|1,36
|Nohut
|4,00
|4,50
|Beyaz haşhaş
|23,00
|23,50
|Mavi haşhaş
|19,40
|19,40
|Sarı haşhaş
|20,00
|21,00
Kaynak: AA