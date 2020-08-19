Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1 lira 90 kuruştan satıldı.
19.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:08
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1 lira 90 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Makarnalık buğday
|1,90
|1,90
|Ekmeklik buğday
|1,80
|1,80
|Yemlik arpa
|1,35
|1,35
|Beyaz haşhaş
|23,50
|23,50
|Mavi haşhaş
|19,40
|19,40
|Sarı haşhaş
|22,50
|22,50
Kaynak: AA