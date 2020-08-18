Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruş, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.
18.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:41
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruş, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık Buğday
|1,80
|1,90
|Ekmeklik Buğday
|1,60
|1,70
|Yemlik Arpa
|1,30
|1,35
|Beyaz Haşhaş
|22,00
|23,00
|Mavi Haşhaş
|19,00
|20,00
|Sarı Haşhaş
|20,00
|21,00
Kaynak: AA