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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası
11.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:43

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (lira) En Yüksek (lira)
Makarnalık buğday 1,90 1,95
Unluk buğday 1,70 1,75
Yemlik buğday 1,40 1,50
Yemlik arpa 1,32 1,34
Nohut 3,20 3,50
Beyaz haşhaş 22,00 23,00
Sarı haşhaş 20,00 21,00
Mavi haşhaş 19,00 20,00
Susam 15,00 16,00
Yulaf 1,90 2,00

Kaynak: AA

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