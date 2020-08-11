Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.
11.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:43
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (lira)
|En Yüksek (lira)
|Makarnalık buğday
|1,90
|1,95
|Unluk buğday
|1,70
|1,75
|Yemlik buğday
|1,40
|1,50
|Yemlik arpa
|1,32
|1,34
|Nohut
|3,20
|3,50
|Beyaz haşhaş
|22,00
|23,00
|Sarı haşhaş
|20,00
|21,00
|Mavi haşhaş
|19,00
|20,00
|Susam
|15,00
|16,00
|Yulaf
|1,90
|2,00
Kaynak: AA