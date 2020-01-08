Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
08.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:22
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,65-1,70
|Arpa
|kg
|1,30-1,35
|Nohut
|kg
|2,50-3,00
|Susam
|kg
|16,00-17,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|18,50-19,00
|Mavi Haşhaş
|kg
|15,50-15,50
|Sarı Haşhaş
|kg
|17,00-17,00
Kaynak: AA