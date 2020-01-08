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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

08.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:22
Uşak Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,65-1,70
Arpakg1,30-1,35
Nohutkg2,50-3,00
Susamkg16,00-17,00
Beyaz Haşhaşkg18,50-19,00
Mavi Haşhaşkg15,50-15,50
Sarı Haşhaşkg17,00-17,00

Kaynak: AA
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