Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
06.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:00
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,65-1,70
|Arpa
|kg
|1,20-1,25
|Nohut
|kg
|2,00-3,00
|Susam
|kg
|15,50-16,50
|Beyaz Haşhaş
|kg
|19,00-19,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|15,00-15,50
Kaynak: AA