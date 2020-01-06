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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

06.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:00
Uşak Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,65-1,70
Arpakg1,20-1,25
Nohutkg2,00-3,00
Susamkg15,50-16,50
Beyaz Haşhaşkg19,00-19,50
Mavi Haşhaşkg15,00-15,50

Kaynak: AA
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