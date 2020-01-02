Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
02.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:40
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık buğday
|kg
|1,60-1,70
|Arpa
|kg
|1,20-1,25
|Nohut
|kg
|2,50-3,00
|Susam
|kg
|15,00-16,50
|Beyaz haşhaş
|kg
|19,00-19,50
|Mavi haşhaş
|kg
|15,00-15,50
Kaynak: AA