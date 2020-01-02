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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

02.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:40
Uşak Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,60-1,70
Arpakg1,20-1,25
Nohutkg2,50-3,00
Susamkg15,00-16,50
Beyaz haşhaşkg19,00-19,50
Mavi haşhaşkg15,00-15,50

Kaynak: AA
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