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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.

25.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46
Uşak Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,60-1,75
Arpakg1,25-1,30
Nohutkg2,50-3,00
Susamkg15,00-16,00
Beyaz Haşhaşkg19,00-19,50
Mavi Haşhaşkg15,00-16,00

Kaynak: AA
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