Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
25.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,60-1,75
|Arpa
|kg
|1,25-1,30
|Nohut
|kg
|2,50-3,00
|Susam
|kg
|15,00-16,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|19,00-19,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|15,00-16,00
Kaynak: AA