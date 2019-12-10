Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
10.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:42
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60, en yüksek 1,70 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık buğday
|kg
|1,60-1,70
|Arpa
|kg
|1,20-1,30
|Nohut
|kg
|2,50-3,00
|Susam
|kg
|13,00-14,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|17,00-18,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|16,00-16,50
|Sarı Haşhaş
|kg
|16,00-16,50
Kaynak: AA