Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
04.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:54
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,65-1,75
|Arpa
|kg
|1,25-1,30
|Nohut
|kg
|2,50-3,00
|Susam
|kg
|13,50-14,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|17,50-18,00
|Mavi Haşhaş
|kg
|16,00-16,50
|Sarı Haşhaş
|kg
|16,00-16,00
Kaynak: AA