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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,75 liradan satıldı.

04.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:54
Uşak Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65, en yüksek 1,75 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,65-1,75
Arpakg1,25-1,30
Nohutkg2,50-3,00
Susamkg13,50-14,00
Beyaz Haşhaşkg17,50-18,00
Mavi Haşhaşkg16,00-16,50
Sarı Haşhaşkg16,00-16,00

Kaynak: AA
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