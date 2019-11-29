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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.

29.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:32
Uşak Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg 1,65-1,75
Arpakg 1,25-1,30
Nohutkg 2,50-3,00
Susamkg13,50-14,00
Beyaz haşhaşkg17,50-18,00
Mavi haşhaşkg16,00-16,50
Sarı haşhaşkg16,00-16,00

Kaynak: AA
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