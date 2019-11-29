Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
29.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:32
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık buğday
|kg
|1,65-1,75
|Arpa
|kg
|1,25-1,30
|Nohut
|kg
|2,50-3,00
|Susam
|kg
|13,50-14,00
|Beyaz haşhaş
|kg
|17,50-18,00
|Mavi haşhaş
|kg
|16,00-16,50
|Sarı haşhaş
|kg
|16,00-16,00
Kaynak: AA