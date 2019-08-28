Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 ila 1,55 liradan satıldı.

28.08.2019 16:54
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 ila 1,55 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,50-1,55
Yemlik buğdaykg1,20-1,30
Arpakg1,15-1,20
Nohutkg2,00-3,00
Susamkg12,00-13,00
Beyaz haşhaşkg16,50-16,50
Mavi haşhaşkg12,00-12,50
Sarı haşhaşkg11,00-11,00

Kaynak: AA
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