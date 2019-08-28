Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 ila 1,55 liradan satıldı.
28.08.2019 16:54
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 ila 1,55 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık buğday
|kg
|1,50-1,55
|Yemlik buğday
|kg
|1,20-1,30
|Arpa
|kg
|1,15-1,20
|Nohut
|kg
|2,00-3,00
|Susam
|kg
|12,00-13,00
|Beyaz haşhaş
|kg
|16,50-16,50
|Mavi haşhaş
|kg
|12,00-12,50
|Sarı haşhaş
|kg
|11,00-11,00
Kaynak: AA