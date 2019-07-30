Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,70 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,70 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,50-1,70
Yemlik Buğdaykg1,20-1,25
Arpakg1,10-1,15
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Dana kg15,00-16,00
Kuzukg19,50-20,50

Kaynak: AA
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