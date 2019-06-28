Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,25 lira, en yüksek 1,30 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar Fiyat (TL) Hububat Makarnalık Buğday kg 1,25-1,30 Arpa kg 1,10-1,20 Nohut Naturel kg 2,90-2,90 Et



Dana kg 14,50-15,75 Kuzu kg 18,75-20,00

Kaynak: AA