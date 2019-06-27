Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,25-1,30
Arpakg1,10-1,15
Nohut naturelkg2,90-2,90
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Danakg14,50-15,75
Kuzukg18,75-20,00

Kaynak: AA
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