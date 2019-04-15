Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,30-1,35 liradan işlem gördü.

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,30-1,35 liradan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,30-1,35
Arpakg1,10-1,25
Nohut Naturelkg2,50-3,00
Mavi Haşhaşkg17,00-18,00
Sarı Haşhaşkg9,00-9,50
Beyaz Haşhaşkg17,00-20,00
Susamkg12,00-13,50

Kaynak: AA
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