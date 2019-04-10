Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,30-1,35
Arpakg1,10-1,20
Nohut naturelkg2,50-3,00
Mavi haşhaşkg17,00-18,00
Sarı haşhaşkg9,00-9,50
Beyaz haşhaşkg17,00-20,00
Susamkg12,00-13,00

Kaynak: AA
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