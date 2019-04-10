Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,30-1,35 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık buğday
|kg
|1,30-1,35
|Arpa
|kg
|1,10-1,20
|Nohut naturel
|kg
|2,50-3,00
|Mavi haşhaş
|kg
|17,00-18,00
|Sarı haşhaş
|kg
|9,00-9,50
|Beyaz haşhaş
|kg
|17,00-20,00
|Susam
|kg
|12,00-13,00
Kaynak: AA