Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan İşlem gördü.

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan İşlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,15-1,30
Arpakg1,10-1,25
Nohut Naturelkg2,50-3,50
Mavi Haşhaşkg18,00-19,50
Sarı Haşhaşkg9,00-9,50
Beyaz Haşhaşkg16,00-16,50
Susamkg12,00-13,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et