Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,25 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), Makarnalık buğdayın kilogramı 1,15-1,25 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,15-1,25
|Arpa
|kg
|1,00-1,10
|Beyaz Haşhaş
|kg
|11,00-11,10
|Nohut Naturel
|kg
|2,00-2,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|16,00-17,00
|Sarı Haşhaş
|kg
|7,50-8,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|11,00-11,00
|Susam
|kg
|10,00-10,50
Kaynak: AA