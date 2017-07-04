Uşak Tarihinin En Büyük Projesi Adım Adım İlerliyor

Uşak Belediye Meclisi 2017 Temmuz ayı ilk birleşiminde önemli kararlar aldı. Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın 2014 yerel seçimlerde lanse ettiği lokomotif projesi Kent Meydanı projesinde adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yıkılın Adliye Sarayı ve Meteoroloji Müdürlüğü nalarının alanında plan değişikliği yapılması görüşüldü. Belediye Meclisi iki yerdeki değişikliği de imar komisyonuna sevk ederken Başkan Cahan komisyon üyelerinden süreci hızlandırmalarını rica etti.



Belediye Başkanı Nurullah Cahan Başkanlığında toplanan Belediye Meclisinin gündeminde Kent Meydanı'ndaki imar değişiklikleri de vardı. Gündemin 2. ve 4. maddesinde yer alan imar değişiklikleri oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi. Böylelikle Kent Meydanı projesinde bir adım daha atılmış oldu. Başkan Cahan konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl eski adliye binamızı yıktık. Şimdi de Ramazan öncesi hızlı bir şekilde burayı park haline getirdik. Buradaki mevcut ağaçları koruduk yeşil alan haline getirdik. Milli Emlak İl Müdürlüğü ile görüştük burayı artık yeşil alan haline çevirip terkini yapacağız böylelikle burada kent park projesi anlamında startını vermiş oluyoruz. Şimdiye kadar hem adliye binamızı yıktık hem meteoroloji il binamızı yıktık bu yıktığımız yerleri zaten gündemin 4. maddesinde de meteoroloji müdürlüğünün olduğu yer var buranın plan değişikliğini yapacağız. İnşallah bu meclis olarak yıllar sonra da anılacak Kent Meydanı projemizi gerçekleştirmiş olacağız."



"KENT MEYDANI PROJESİNDE 3 BİNA KORUNACAK"



Kent Meydanı projesindeki gelişmelere hakkında da bilgiler veren Başkan Cahan şu şekilde konuştu; "Bir de okullarla ilgili gelişmeler var. Uşak lisemizi, Kız Meslek lisemizi ve Endüstri Meslek lisemizi bunların üçünü de yeni binalarına taşıdık. Endüstri Meslek lisemizi zaten bir ay önce taşımıştık diğerlerini de okullar kapandıktan sonra yeni binalarına taşıdık. Onlar artık daha sağlıklı daha güzel daha modern binalarında eğitimlerine devam edecekler. İnşallah hem Maliye Bakanlığı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Uşak Valiliğiyle yaptığımız protokol çevresinde üç tane korunacak binamız var. Endüstri Meslek lisemizin atölyeleri bunun yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün halen kullanmakta olduğu bina bir de Kız Meslek Lisesinin orada küçük eksi kaymakam lojmanı olarak kullanılan bir binamız. Bu üç binamız korunacak restore edilecek onun dışındaki binalar ömrünü tamamlamış binalar, bunları yıkarak oraları komple meydan haline getireceğiz. Bugünde plan değişikliği noktasında startı vermiş olacağız. Buradan imar komisyonu arkadaşlarımızdan da bir ricamız olacak bu süreci hızlandırmak adına hemen görüşüverirlerse bu meclis döneminde hem adliye binasının olduğu yeri hem de meteoroloji il binamızın olduğu yeri yeşil alan olarak plan değişikliği yaptıktan sonra inşallah startı vermiş olacağız."



Kent Meydanı projesiyle Uşak'ın merkezi diyebileceğimiz bölgedeki mevcut devlet binalarının bir çoğu başka yerlere taşınarak buraya büyük bir park yapılması planlanıyor. Böylelikle buralardaki yoğunluk Uşak'ın değişik mevkilerine dağıtılmış olacak ve Uşaklıların şehirde nefes alacağı nezih bir ortam sağlanacak. - UŞAK