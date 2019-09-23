Uşak'tan Türkiye'nin yüzde 80'ine eyer gönderiyor

23.09.2019 13:44

Uşak'ta asıl mesleği saraciye olan Mehmet Çam bir müşterisinin isteği üzerine eyer yapmaya başladı. Uzun süredir eyercilik yapan Mehmet usta Türkiye'deki pek çok tarihi dizide kullanılmak üzere eyer imalatı yapıyor. Uşak'ta son eyercilerden biri olarak bilinen Mehmet ustanın 1 haftada ürettiği el emeği eyerlerine yurt dışında da olmak üzere pek çok müşterisi talep gösteriyor.



Uşaklı saraciye Mehmet Çam 1985 yılında başlayıp 20 sene boyunca dericilik işiyle yürüttüğü çalışmalar sonrası bir müşterisinin teklifi üzerine eyer üretmeye başladı. Hayvanların üzerine rahatça binebilmek ve yük sarmak için kullanılan eyerler çatısı iskelet olup kafes biçiminde tahtadan yapılıyor. O günden bu yana eyercilik yapan Çam, kendini uzun yıllar geliştirip özel müşterileri için eyer imalatı yapmaya başladı. El emeği olan ve oldukça zahmetli işlemlerden geçen eyerler yaklaşık bir haftada son görünümüne kavuşuyor. Atölyesinde karısıyla beraber imalat yapan Mehmet usta atın zarar görmemesi için eyerleri adeta ince eleyip sık dokuyor. Bunun yanı sıra dış görünüşün önemli olduğuna değinen Çam, müşterilerinin taleplerine göre eyerler üzerine süslemeler yapıyor.



"En önemli 3 unsur, atın rahatlığı, binicinin rahatlığı, görsellik"



Tesadüf üzerine eyercilik işine başlayan Mehmet usta "Bu mesleğe 1985 yılında deri sektöründe başladım. İlk önce ham deriyi işleyip, tabaklayıp kumaş haline getirdim. 20 yıllık süre bu şekilde geçti. Deriden halı yaparken bir arkadaşımdan deri aldım. Tekrar görüştüğümüz zaman bizim deri postlarımızı gördü ve bir eyer yapmamı istedi. Benim eyerle tanışmam bu şekilde oldu. Daha sonra atın anatomisini, atın nereden terlediğini, nelerden rahatsız olduğunu, hangi malzemeyi nasıl kullanmalıyız gibi konuları araştırdık. Sonra hem atın rahatlığını hem binicinin rahatlığını düşünüp, görselliği de göz önünde bulundurarak, atın rengine göre tasarımını yaparak meydana çıkarttık" dedi.



"Atın olduğu yerde bizim eyerlerimiz var"



Yaptığı işi aşkla yaptığını vurgulayan Mehmet Çam, "Eyerleri genelde Türkiye geneline gönderiyorum. Bir kez tesadüfen Afrika'ya gönderdim. Bazı dizilere yaptığımız da oldu. Türkiye'nin yüzde 80'ine daha doğrusu atın olduğu her yerde bizim eyerlerimiz var. Atın olduğu her yerde eyerimiz mevcuttur. Bir eyeri bitirmek bir haftamı alıyor" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA