Uşak'tan Selendi'ye izinsiz girenlere ceza Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayarak, seyahat izin belgesi olmadan, Uşak ilinden Manisa'nın Selendi ilçesine izinsiz girdiği tespit edilen 3 kişi ile onlara yardımcı olan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayarak, seyahat izin belgesi olmadan, Uşak ilinden Manisa'nın Selendi ilçesine izinsiz girdiği tespit edilen 3 kişi ile onlara yardımcı olan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde seyahat izin belgesi olmadan ilçeye Uşak'tan geldikleri tespit edilen 3 kişi ile onlara yardımcı olan bir kişiye, 3 bin 150 TL'den toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Yasağa uymayan 4 gence de ceza kesildi

Selendi Kaymakamlığından yapılan açıklamada ayrıca korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı 4 kişiye de sokağa çıkma yasağı ihlalinden ayrı ayrı 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Yasağın başlamasının ardından bugüne kadar Selendi ilçesinde toplam 20 yaş altı 5 kişi, 65 yaş üstü 2 olmak üzere toplamda 8 kişiye cezai işlem uygulandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA