Uşak'tan çalınan motosiklet Denizli'de satılmak üzereyken bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'tan çalınan motosiklet Denizli'de satılmak üzereyken bulundu

Uşak'tan çalınan motosiklet Denizli'de satılmak üzereyken bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'tan çaldığı iddia edildi motosikleti Denizli'nin Çivril ilçesinde satmaya çalışan şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Uşak'tan çaldığı iddia edildi motosikleti Denizli'nin Çivril ilçesinde satmaya çalışan şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesi Tatar Mahallesinde E.Ü. isimli kişi ikameti önünde anahtarı üzerinde bıraktığı plakasız motosiklet çalındı. E.Ü. isimli kişi motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca çalındığını anladı ve Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu. Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına konu hakkında bilgi verdi ve motosikleti çalan şahsın Çivril ilçesine de gelebileceğini bildirdi. Yapılan incelemeler sonrası motosikleti çalan şahsın 8 ayrı suç dosyası bulunan A.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çivril İlçesinde yaptıkları araştırma sonucu tariflere uygun bir motosiklet ile şahsı Gürpınar Mahallesinde fark etti ve takibe aldı. A.T. isimli şahıs Uşak'ın Sivaslı İlçesi, Tatar Mahallesinden çaldığı motosikleti, Denizli'nin Çivril İlçesi, Gürğınar Mahallesinde satmaya çalıştığı esnada düzenlenen oprasyon ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.T. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. El konulan motosikletin sahibi arandı ve müjdeli haber verildikten sonra A.T. isimli şahıs işlemlerinin ardından Çivril Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Uşak'tan çalınan motosiklet Denizli'de satılmak üzereyken bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım
Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Hakan Altun Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Ergin Ataman Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'tan çalınan motosiklet Denizli'de satılmak üzereyken bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 08:05:04. #1.15#

title